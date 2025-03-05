انتهت أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(1) ليفربول.. فوز عكس سير اللقاء

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - نونو مينديش - ليفربول - باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في ذهاب دور الـ 16 لـ دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وسبق أن التقيا من قبل في مباراتين انتهت كل مباراة بفوز فريق.

أخبار متعلقة:
التشكيل - حكيمي يقود دفاع باريس سان جيرمان.. وصلاح يبدأ في هجوم ليفربول سكاي: فيفا يستعد للإعلان عن الجوائز المالية لـ كأس العالم للأندية 2025 أبطال أوروبا - تفادى السقوط في نفس الفخ.. إنتر ينتصر على فينورد بثنائية في هولندا

ويدير المباراة تحكيميا الإيطالي دافيدي ماسا.

وسيلتقي الفريقان إيابا في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل لحسم هوية المتأهل للدور المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 87: جوووول إيليوت يسجل الأول

ق 85: خروج صلاح ومشاركة إيليوت

ق 65: ضغط متواصل لكن دون أهداف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: أليسون يتصدى لفرصة كفارا بعد سلسلة مراوغات

ق 30: ديميبلي ينفرد ويسدد وأليسون يتصدى ثم يتابعها باركولا بتسديدة ترتطم بالدفاع وترتد له ثم سدد كرة قوية علت العارضة

ق 25: تقنية الفيديو تراجع احتمالية طرد كوناتي بعد عرقلة باركولا

ق 21: الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 20: جوووول كفاراستخيليا يسجل الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق 15: عثمان ديميبلي يتوغل ويراوغ من الجهة اليمنى ويمرر عرضية لكفاراستيخيليا الذي سدد كرة علت العارضة.

ق 13: مرتدة سريعة للاعبي باريس لكن الدفاع يشتت في الوقت المناسب.

بداية اللقاء

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
تشابي ألونسو: لم نتوقع ما حدث أمام بايرن ميونيخ.. وكل شيء قد يتغير في لحظة لويس إنريكي: كرة القدم غير عادلة في بعض الأحيان فليك: لهذا السبب أخرجت أولمو أمام بنفيكا.. وتشيزني حارس مميز سلوت: عدنا بفوز أكثر مما نستحق أمام باريس سان جيرمان هاري كين: ليفركوزن سيكون أكثر شراسة بمباراة الإياب أليسون: ربما هذا أفضل أداء في حياتي لأول مرة أمام تشابي.. بايرن يقسو على ليفركوزن بثلاثية ويضع قدما في ربع النهائي رغم الطرد المبكر.. برشلونة يعبر موقعة "دا لوش" بفوز مثير على بنفيكا
أخر الأخبار
بيراميدز يخسر جهود قطة في أولى مباريات مرحلة تحديد البطل 2 ساعة | الكرة المصرية
فيفا يعتمد موعد إقامة كأس العرب في قطر 2 ساعة | منتخب مصر
تشابي ألونسو: لم نتوقع ما حدث أمام بايرن ميونيخ.. وكل شيء قد يتغير في لحظة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس اللجنة التأديبية يعلن أسباب توقيع عقوبة إيقاف فونسيكا 7 أشهر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لويس إنريكي: كرة القدم غير عادلة في بعض الأحيان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فليك: لهذا السبب أخرجت أولمو أمام بنفيكا.. وتشيزني حارس مميز 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: عدنا بفوز أكثر مما نستحق أمام باريس سان جيرمان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هاري كين: ليفركوزن سيكون أكثر شراسة بمباراة الإياب 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي 4 عبد الواحد السيد: الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم.. وهناك محاولات لإبعادنا عن المنافسة