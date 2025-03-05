انتهت أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(1) ليفربول.. فوز عكس سير اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في ذهاب دور الـ 16 لـ دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وسبق أن التقيا من قبل في مباراتين انتهت كل مباراة بفوز فريق.

ويدير المباراة تحكيميا الإيطالي دافيدي ماسا.

وسيلتقي الفريقان إيابا في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل لحسم هوية المتأهل للدور المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: جوووول إيليوت يسجل الأول

ق 85: خروج صلاح ومشاركة إيليوت

ق 65: ضغط متواصل لكن دون أهداف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: أليسون يتصدى لفرصة كفارا بعد سلسلة مراوغات

ق 30: ديميبلي ينفرد ويسدد وأليسون يتصدى ثم يتابعها باركولا بتسديدة ترتطم بالدفاع وترتد له ثم سدد كرة قوية علت العارضة

ق 25: تقنية الفيديو تراجع احتمالية طرد كوناتي بعد عرقلة باركولا

ق 21: الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 20: جوووول كفاراستخيليا يسجل الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق 15: عثمان ديميبلي يتوغل ويراوغ من الجهة اليمنى ويمرر عرضية لكفاراستيخيليا الذي سدد كرة علت العارضة.

ق 13: مرتدة سريعة للاعبي باريس لكن الدفاع يشتت في الوقت المناسب.

بداية اللقاء