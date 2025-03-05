أبطال أوروبا - تفادى السقوط في نفس الفخ.. إنتر ينتصر على فينورد بثنائية في هولندا

تفادى إنتر ما حدث مع جاره ميلان أمام فينورد الهولندي وانتصر بنتيجة 2-0 على ملعب خصمه في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية إنتر: ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سان سيرو لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

وتفادى إنتر ما حدث لجاره ميلان الذي ودع أمام نفس الفريق، إذ خسر ميلان في هولندا بنتيجة 1-0 ثم تعادل إيابا.

والآن إنتر بفضل ثنائية النيراتزوري في هولندا أصبح أقرب للوصول ضمن الـ 8 الكبار.

وخسر روبن فان بيرسي المدير الفني لفينورد أول مباراة أوروبية له كمدرب.

وصف المباراة

كاد إبراهيم عثمان أن يسجل هدفا مبكرا للأصحاب الأرض لكن جوسيب مارتينيز حارس إنتر تصدى لها في الدقيقة 3.

بدأ إنتر في بسط هيمنته على اللقاء واستطاع تسجيل الأول عن طريق ماركوس تورام بلمسة رائعة بعد عرضية نيكولو باريلا في الدقيقة 38.

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وأهدر لاوتارو فرصة إضافة هدف ثاني لإنتر في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل لاوتارو بعد تمريرة بيوتر زيلينسكي معززا تقدم الضيوف في الدقيقة 50.

وبفضل هدفه بات الأرجنتيني الهداف التاريخي لإنتر في دوري أبطال أوروبا برصيد 18 هدفا متفوقا على ساندرو ماتزولا.

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وردت العارضة تصويبة قوية من ياكوب مودر في الدقيقة 56.

واحتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح إنتر في الدقيقة 63، انبرى لها زيلينسكي تصدى لها الحارس تيمون فيلينروثير.

وأصبح تيمون فيلينروثير أول حارس يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا لفريق هولندي.

النصف ساعة الأخيرة مرت دون خطورة حافظ خلالها على تقدمه ونظافة شباكه لتنتهي المباراة بفوز إنتر ووضعه قدما في ربع النهائي