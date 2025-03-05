التشكيل - حكيمي يقود دفاع باريس سان جيرمان.. وصلاح يبدأ في هجوم ليفربول

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - باريس سان جيرمان

يبدأ أشرف حكيمي أساسيا في دفاع باريس سان جيرمان، بينما يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب حديقة الأمراء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان

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حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: نونو مينديش – ويليان باتشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي

الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز

الهجوم: برادلي باركولا - عثمان ديميبلي – خيفيتشيا كفاراستيخيليا

فيما جاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتيه – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان خرافينبيرخ – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز

وسبق أن التقيا من قبل في مباراتين انتهت كل مباراة بفوز فريق.

ويدير المباراة تحكيميا الإيطالي دافيدي ماسا.

وسيلتقي الفريقان إيابا في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل لحسم هوية المتأهل للدور المقبل.

ليفربول تشكيل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
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