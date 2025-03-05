سكاي: فيفا يستعد للإعلان عن الجوائز المالية لـ كأس العالم للأندية 2025

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن قيمة الجوائز المالية المنتظر أن يعلن عنها الاتحاد الدولي (فيفا) لـ كأس العالم للأندية 2025.

وحسبما كشفت الشبكة الإنجليزية فإنه من المقرر أن يعلن فيفا عن جوائز مالية قدرها مليار دولار للفرق المشاركة لـ كأس العالم للأندية 2025

وأشار التقرير إلى أن فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي سيحصلان على 100 مليون دولار نظير مشاركتهما في البطولة التي ستنطلق الصيف المقبل.

وأوضح أن فيفا لن يحصل على أي عوائد مالية من البطولة، وسيتم توزيع أموال تضامن كبيرة على الفرق غير المشاركة.

BREAKING: FIFA to announce prize money of $1 billion for Club World Cup for 32 teams, which includes Chelsea and Man City 🚨💰 pic.twitter.com/Gd6Ty5tykC — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 5, 2025

وكانت تقارير سابقة قد أشارت لحصول الفرق المشاركة على 50 مليون دولار نظير المشاركة.

وأشار تقرير سابق إلى أن رابطة الأندية الأوروبية توصلت لاتفاق مع فيفا لحصول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 على عوائد مالية مقدرة بين 15-18 مليون يورو.

وفي حال التأهل لدور الـ 16 سترتفع القيمة لـ 25 مليون يورو، ولم يشر التقرير إذا كانت العوائد المالية المشار لها لكل الفرق المشاركة أو للفرق الأوروبية فقط.

وكشف التقرير أيضا أن الوصول لأدوار أبعد سيعني الحصول على قيم مالية أكبر وأكثر سخاءً.

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من البطولة ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)