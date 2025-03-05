تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام بنفيكا
الأربعاء، 05 مارس 2025 - 20:57
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.
ويلعب برشلونة ضد بنفيكا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب دا لوش.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: فوتشيك تشيزني
الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إينيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي
الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – داني أولمو
الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال
وتأهل برشلونة مباشرة لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
وكان بنفيكا تأهل لهذا الدور بعد تخطي موناكو في الملحق المؤهل لدور الـ16.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
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