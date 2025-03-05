انتهت الدوري - بيراميدز (2)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - سيراميكا - علي جبر

يستضيف بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق71 جووووول محمد الشيبي من تسديدة رائعة

ق64 تعرض محمد الشيبي لإصابة دموية

ق54 جووووول التعادل أحمد بلحاج

نهاية الشوط الأول

ق39 جووووول مصطفى فتحي من ركلة جزاء

ق38 أمين عمر يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز

ق34 نزول محمد رضا بوبو بدلا من محمود زلاكة

ق24 أمين عمر يلغي هدف فخري لاكاي بعد العودة لتقنية الفيديو

ق22 جووووول أول سيراميكا كليوباترا فخري لاكاي

ق8 محمد بسام يتألق أمام انفراد فيستون ماييلي

ق8 رأسية من أحمد رمضان بجوار مرمى الشناوي

انطلاق المباراة

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا بيراميدز
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