انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(2) بتروجت.. تأهل البترولي

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

فريق غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد بتروجت بمسابقة الدوري.

ويلعب غزل المحلة ضد بتروجت ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري.

لمتابعة مباراة غزل المحلة ضد بتروجت دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 90+8: جووووووول الثاني لبتروجت عن طريق رشاد المتولي

ق 69: جوووول التعادل إسماعيل بامبا

ق 47: جووووول المحلة والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: تسديدة في العارضة من ركلة حرة مباشرة

ق 4: محمد بن حمودة يسدد بجوار القائم

انطلاق المباراة

بتروجت غزل المحلة
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