التشكيل - قندوسي وزلاكة أساسيان مع سيراميكا كليوباترا.. وأسامة جلال في دفاع بيراميدز

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 20:19

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا - بيراميدز

دفع علي ماهر بالثنائي أحمد قندوسي ومحمود زلاكة في التشكيل الأساسي لفريق سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز.

ويستضيف بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الختامية من الدور الأول بالدوري المصري.

بينما عوّض بيراميدز غياب رمضان صبحي بالدفع بأحمد عاطف قطة.

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كما يتواجد أسامة جلال في الدفاع بدلا من أحمد سامي المصاب.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – أحمد عاطف قطة

الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي – مصطفى فتحي

بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد توني - أحمد قندوسي - محمود زلاكه - أحمد بلحاج - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

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