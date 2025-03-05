التشكيل - رشاد المتولي أساسي مع بتروجت.. وعبده يحيى يقود هجوم المحلة

يلتقي بتروجت أمام غزل المحلة في الجولة الـ17 والأخيرة من الدور الأول على استاد الكلية الحربية.

ويحتل بتروجت المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، فيما يحل غزل المحلة المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

ويبدأ سيد عيد المدير الفني لبتروجت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – حامد حمدان - توفيق محمد

الوسط: رشاد المتولي – مصطفى الجمل – أدهم حامد

الهجوم: جابريل شيكودي - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة

أما القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – محمد جابر

الوسط: محمد أشرف – موري توريه – محمد بنشرقي

الهجوم: رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة - عبده يحيى

وفقد غزل المحلة أماله في التأهل ضمن مرحلة المنافسة على اللقب، فيما يملك بتروجت أملا قبل خوض المباراة.

بتروجت يأمل في الفوز بالمباراة بشرط خسارة أو تعادل طلائع الجيش أمام الأهلي من أجل أن يحجز المقعد التاسع ليتأهل ضمن التسعة الكبار.

أما تعادل أو خسارة بتروجت فيعني خوضه مرحلة الهروب من الهبوط.