مران الزمالك - مشاركة فتوح واحتفال بـ شيكابالا.. واجتماع بيسيرو مع اللاعبين

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - مصطفى فتحي

شارك أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك في تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر المقررة يوم الجمعة المقبل.

وغاب فتوح عن الفريق في مباراة إنبي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، نظرا لمعاناته من التهابات في الركبة وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي.

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وفضل الجهاز الفني للزمالك بالتنسيق مع الجهاز الطبي استبعاد فتوح من لقاء إنبي لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للمباريات المقبلة.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات التأهيلية والفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي، بعد الاطمئنان على حالته من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وأشاد بمستواهم.

وشرح بيسيرو بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها.

وطالب المدير الفني البرتغالي بغلق مباريات الدوري مؤقتا بعد الفوز أمام إنبي، وطالبهم بمواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب.

ونظم لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني ممرا شرفيا لمحمود عبد الرازق شيكابالا على هامش المران، بمناسبة عيد ميلاده الـ39.

الزمالك مودرن سبورت كأس مصر أحمد فتوح شيكابالا
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