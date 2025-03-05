تشكيل طلائع الجيش - يسري وحيد أساسي.. وسطوحي يقود الدفاع أمام الأهلي

يبدأ عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش بخماسي دفاعي في مواجهة الـ17 والأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 21 نقطة، نفس رصيد زد صاحب المركز التاسع ولكن فارق الأهداف في صالح الأخير.

الجيش يملك أمل التأهل ضمن المجموعة الأولى والتسعة الأوائل حال الفوز في مباراة اليوم.

ويمكن للجيش التأهل في حالة التعادل بشرط عدم فوز بتروجت أمام غزل المحلة في المباراة التي ستقام في نفس الوقت.

ويبدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله

الوسط: خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد

الهجوم: رجب عمران

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي - فارس حاتم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

ويتخلف الأهلي عن بيراميدز المتصدر بفارق 3 أهداف.

ويلتقي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في نفس توقيت مباراة الأهلي وطلائع الجيش.

وينافس الجيش مع بتروجت وزد، وحرس الحدود، على مقعدين للصعود ضمن المجموعة الأولى التي تخوض صراعا على اللقب.