طبيب الزمالك يعلن تفاصيل أحمد الجفالي

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة أحمد الجفالي لاعب الفريق.

وتعرض التونسي للإصابة أمام إنبي في الجولة الـ17 من الدوري المصري والتي أقيمت أمس.

وقال طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي: "إصابة أحمد الجفالي بتمزق في العضلة الخلفية".

وأضاف "سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزه بالشكل الأمثل في أقرب وقت للعودة للتدريبات الجماعية".

ويستعد الزمالك للقاء مودرن سبورت يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.

ورفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث مع ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

وينتظر الزمالك جدول منافسات الدور الثاني لتحديد ترتيب مواجهاته الثمانية في ذلك الدور.