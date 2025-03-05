تشكيل الأهلي - شوبير أساسي.. ورباعي هجومي أمام طلائع الجيش

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - نيتس جراديشار

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ17 في ختام الدور الأول من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

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الدفاع: محد هاني - أشرف داري - مصطفى العش - كريم الدبيس

الوسط: أشرف بنشرقي - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات

الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - عمر كمال - رامي ربيعه - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم وليد - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

ويتخلف الأهلي عن بيراميدز المتصدر بفارق 3 أهداف.

ويلتقي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في نفس توقيت مباراة الأهلي وطلائع الجيش.

وينافس الجيش مع بتروجت وزد، وحرس الحدود، على مقعدين للصعود ضمن المجموعة الأولى التي تخوض صراعا على اللقب.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 21 نقطة، نفس رصيد زد صاحب المركز التاسع ولكن فارق الأهداف في صالح الأخير.

الجيش يملك أمل التأهل ضمن المجموعة الأولى والتسعة الأوائل حال الفوز في مباراة اليوم.

ويمكن للجيش التأهل في حالة التعادل بشرط عدم فوز بتروجت أمام غزل المحلة في المباراة التي ستقام في نفس الوقت.

الأهلي طلائع الجيش جراديشار وسام أبو علي
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