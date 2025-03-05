تشكيل إنتر - لاوتارو وتورام في الهجوم.. وغياب ديماركو أمام فينورد

يقود لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام هجوم إنتر أمام فينورد في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل إنتر ضيفا على فينورد، بعدما أطاح الأخير بـ ميلان من الملحق المؤهل لدور الـ16 بفوز بطل هولندا في هولندا بهدف والتعادل إيابا في إيطاليا بهدف لكل فريق.

ويغيب فيديريكو ديماركو الظهير الأيسر لإنتر عن المباراة بعد إصابته بشد عضلي في فخذه الأيمن.

ويبدأ سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز

الدفاع: بنجامين بافار - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري - فرانشيسكو أتشيربي - دينزل دومفريس

الوسط: كريستيان أسلاني - بيوتر زيلينسكي - نيكولو باريلا

الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

وتقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن في ربع نهائي دوري الأبطال.