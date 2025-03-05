موقف اللاعبين المصريين.. قطر تكشف عن آلية مشاركة الفرق في بطولات آسيا

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 16:09

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة - التعاون

كشف الاتحاد القطري لكرة القدم عن آلية مشاركة فرقه في بطولات الاتحاد الآسيوي للموسم المقبل 2025 - 2026.

ونقلت قنوات الكاس قرار الاتحاد القطري بمشاركة فريقين في مقعدين مباشرين لكأس أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى فريقه يخوض الملحق.

ويتأهل بطل الدوري القطري، وبطل كأس قطر مباشرة إلى أبطال آسيا، فيما يخوض وصيف الدوري الملحق للتأهل إلى بطولة النخبة.

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ويتأهل صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري في مقعد مباشر إلى دوري أبطال آسيا 2.

وكشف الاتحاد القطري عن تأهل صاحب المركز الرابع في الدوري للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2، في حالة كان بطل كأس قطر قد حقق أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري.

ويحتل الدحيل صدارة الدوري القطري برصيد 38 نقطة، فيما يلاحقه السد في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

ويحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

ويلعب حمدي فتحي مع نادي الوكرة، وأحمد عبد القادر مع نادي قطر، ويحل الفريقان في المركزين الثامن والتاسع بنفس الرصيد 20 نقطة.

كما يحتل الريان الذي يلعب له محمود حسن تريزيجيه في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

ويتواجد في الدوري القطري 12 فريقا، حيث يقام 22 جولة.

دوري نجوم قطر بطولات آسيا أحمد عبد القادر حمدي فتحي
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