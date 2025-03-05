رودريجو: قادرون على التأهل لربع نهائي دوري الأبطال من ملعب أتليتكو مدريد

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أوضح البرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد أن فريقه يمتلك الجودة الكافية التي تجعله يعبر عقبة أتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

وقال رودريجو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد بأدائي وأداء الفريق. كانت المباراة صعبة، لكننا فزنا في نهاية المطاف".

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وأكمل "النتيجة مهمة جداً. كنا نعلم أنه يتعين علينا الفوز على أرضنا، عانينا في بعض اللحظات، لكن الفوز هو الشيء الأهم. الآن سنفكر في مباراة الإياب".

وأضاف البرازيلي "المباريات في ملعب أتليتكو مدريد صعبة للغاية، ولكن إذا لعبنا بشكل صحيح يمكننا التأهل لربع النهائي، فنحن نمتلك الجودة الكافية".

وتابع "في معظم المباريات التي نلعب فيها ضد أتليتكو مدريد نهاجم نحن طوال الوقت وهم يدافعون، لكنهم استحوذوا بشكل أكبر على الكرة في هذه المباراة".

وأتم "تعيّن علينا الدفاع جيدا، لكننا بعد ذلك هاجمنا بقوة إلى أن سجل براهيم دياز الهدف الثاني. الآن علينا الاستفادة من ميزة التقدم بهدف، نعلم أن التقدم بهدف ليس كبيرا ولذلك علينا التركيز بقوة في لقاء الإياب".

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب ميتروبوليتانو.

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