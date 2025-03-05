ماركا: شالكة يسعى للتعاقد مع راؤول لتدريب الفريق

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن وجود رغبة داخل نادي شالكة الألماني في التعاقد مع راؤول جونزاليس لتدريب الفريق.

ويتولى راؤول حاليا تدريب ريال مدريد كاستيا أو الفريق الثاني لريال مدريد والذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

ويسعى شالكة لإيجاد بديل لمدربه الحالي كاريل جاريرتس بسبب سوء النتائج.

الفريق الألماني يسعى للتعاقد مع راؤول منذ الصيف الماضي ولكنه قرر في النهاية استمرار جريرتس ولكن الرغبة تجددت حاليا في التعاقد مع المدرب الإسباني.

ويطمح راؤول في إعادة ريال مدريد كاستيا لدوري الدرجة الثانية.

ويحتل الفريق حاليا الركز الخامس في المجموعة الثانية بالدرجة الثالثة وهو المركز المؤهل للملحق المؤهل للدرجة الثانية برصيد 37 نقطة وبفارق 7 نقاط عن إبيزا صاحب الصدارة المؤهلة مباشرة.

بينما يحتل شالكة المركز 12 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني برصيد 30 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثالثة.

وسبق لراؤول اللعب بقميص شالكة عقب رحيله عن ريال مدريد في 2010.