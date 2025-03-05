بيلد: سان جيرمان يقدم عرضا لضم كيميتش مجانا

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 15:30

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش

ذكرت جريدة بيلد أن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضا ليوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ وسط اهتمام أرسنال بضمه.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريق حاليا على أن ينضم له مجانا الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن سان جيرمان بدأ في التحرك لضم كيميتش بتقديم أول عروضه للاعب وممثليه.

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وأضاف التقرير أن إدارة سان جيرمان تشعر أن اللاعب أصبح قريبا للغاية من مغادرة بايرن نهاية هذا الموسم.

ولفت تقرير شبكة سكاي سبورت ألمانيا إلى أن أرسنال أيضا مهتم بضم البالغ من العمر 30 عاما.

قبل أيام، ذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ قرر سحب عرضه لتجديد عقد لاعبه يوشوا كيميتش.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي أبلغت كيميتش في بداية الأسبوع الماضي أن العرض الذي تلقاه من النادي لم يعد ساريا.

وأضاف التقرير أن السبب هو تردد اللاعب حتى الآن.

وتريد إدارة بايرن قرارا حاسما من اللاعب، سواء كان يريد البقاء أو الرحيل، حسب التقرير.

وأفادت بيلد أن بايرن عرض على كيميتش عقدا أفضل قليلا من العقد الحالي، إذ يتقاضى حاليا نحو 20 مليون يورو سنويا.

كما أكدت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن سحب بالفعل عرضه لتمديد عقد يوشوا كيميتش لأن قرار اللاعب استغرق وقتًا طويلاً.

في الوقت نفسه لم يُغلق باب التمديد تماما حتى بعد سحب العرض، حسب التقارير.

وكانت جريدة AZ الألمانية قد ذكرت أن مجلس إدارة بايرن اتفق خلال اجتماعه الأخير على عدم تحسين العرض الحالي لكيميتش بعد الآن.

وأضاف التقرير أن إدارة بايرن تريد أن يتخذ كيميتش قراره النهائي في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن النادي من التخطيط للمستقبل.

قبل أيام، عبر هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ عن تفاؤله بشأن تمديد كيميتش لتعاقده.

وأوضح هاينر في تصريحات عبر قناة بي أر الألمانية: "كيميتش مثل أي لاعب كبير يريد أن يكون جزءًا من فريق ينافس على الألقاب".

وأضاف "أنا متفائل بحذر بشأن تجديد كيميتش لعقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري".

وأكمل "يوشوا يدرك جيدا رؤية النادي وطموحه ومشروعه وفي النهاية عليه أن يقرر".

وأتم "بايرن في وضع جيد للمستقبل، كما يتضح من تمديد عقود مانويل نوير وألفونسو ديفيز ومؤخرا جمال موسيالا".

وارتبط جوشوا كيميتش بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وجدد جمال موسيالا وألفونسو ديفيز تعاقدهما مع الفريق البافاري حتى عام 2030، ، فيما جدد مانويل نوير تعاقده حتى صيف 2026.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يوشوا كيميتش بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان
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