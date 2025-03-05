NBA - ليبرون جيمس يكتب التاريخ بتخطي حاجز الـ50 ألف نقطة

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

تجاوز ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز حاجز الـ50 ألف نقطة في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وفعل ليبرون ذلك في فوز ليكرز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 136-115.

ودخل ليبرون جيمس المباراة بعدما سجل 49999 نقطة في تاريخ الدوري، خلال الموسم الاعتيادي والأدوار الإقصائية.

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وانتظر الملك 3 دقائق و26 ثانية ليتحاوز الـ50 ألف نقطة.

وسجل جيمس 41871 نقطة في الموسم الاعتيادي و8162 نقطة في الأدوار الإقصائية.

وأصبح ليبرون البالغ من العمر 40 عاما أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل لحاجز الـ50 ألف نقطة.

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ووسع الفارق مع كريم عبد الجبار أسطورة ليكرز صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المسجلين في تاريخ المسابقة بـ44149 نقطة خلال 20 موسما.

يذكر أن ليبرون جيمس يلعب موسمه الـ22 في المسابقة، إذ عادل الرقم القياسي لفينس كارتر كأكثر اللاعبين خوضا للمواسم في تاريخ البطولة.

وكان ليبرون أفضل مسجل في اللقاء بـ34 نقطة.

بينما أحرز زميله لوكا دونسيتش 30 نقطة ليرتقي ليكرز إلى المركز الثاني في القسم الغربي.

NBA ليبرون جيمس
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