اتحاد اليد يدرس أليات جديدة لتسهيل احتراف اللاعبين خارج مصر

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 14:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

يدرس الاتحاد المصري لكرة اليد وضع تعديلات علي كتاب الأسس ولائحة الاحتراف تسهل عملية احتراف اللاعبين المصريين في الدوريات العالمية.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة اليد في بيان أن هذه الخطوة لابد أن تتحقق من اجل استمرار عملية التطوير والسعي نحو منظومة محترفة علي أعلى مستوى يهدف إليها مجلس الاتحاد المنتخب.

ويعكف مجلس إدارة الاتحاد حاليا علي وضع ضوابط تسهل عملية الاحتراف امام اللاعبين وتمنع تقيدهم وتشجعهم علي السعي وراء تجارب احترافية خارجية مع توفير الدعم لهم.

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وذلك مع التاكيد علي ضمان حقوق الأندية المحلية وتحقيق الاستفاده المتبادلة والاتفاق علي أن الجميع يستهدف نجاح منظومة كرة اليد والمنتخبات المصرية التي تعمل المنظومة لخدمتها والسعي نحو تصدرها المشهد واعتلاء منصات التتويج.

ولم يتحقق ذلك دون فتح باب الاحتراف علي مصراعيه أمام كل النماذج الواعدة في كل الفئات العمرية من اجل تحقيق حلم التتويج بميدالية في أولمبياد لوس انجلوس.

وأكد الاتحاد المصري لكرة اليد أنه وضع في الاعتبار كم النجاح والتطور الذي حدث لمنتخب مصر في وجود كوكبة من النجوم في الدوريات العالمية.

وحاليا نحتاج الي المزيد من اجل خطوة عالمية جديدة بعد المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة، وهو المركز الذي لم يتحقق منذ اكثر من 20 عاما.

الاتحاد المصري لكرة اليد منتخب مصر
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