الدوري السعودي - تأكد غياب سباعي النصر أمام الشباب

تأكد غياب 7 لاعبين عن صفوف النصر في مباراته ضد الشباب بالدوري السعودي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم النصر بالشباب ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبلة.

وذكر التقرير أن الفحوصات التي خضع السباعي المصاب في الفريق البرتغالي أوتافيو سيلفا، الإسباني إيمريك لابورت، علي لاجامي، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، أكد غيابهم ضد الشباب.

فيما لم تتضح بعد جاهزيتهم من عدمها أمام الاستقلال الإيراني في إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة الإثنين المقبل.

وأوضح التقرير أن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب فريق النصر ينتظر التقرير الطبي الخاص بلاعبيه المصابين.

وتعادل النصر سلبًا أمام نظيره الاستقلال الإيراني الإثنين في ذهاب دور الـ16 من بطولة آسيا للنخبة.

ويستقبل نظيره الشباب على ملعب الأول بارك الجمعة.

ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية عقب التعثر بالخسارة أمام العروبة في الجولة الـ23 من المسابقة.