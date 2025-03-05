مدرب دورتموند: فقدنا السيطرة على المباراة في الشوط الثاني ضد ليل

يرى كوفاتش مدرب بروسيا دورتموند أن فريقه فقط السيطرة في الشوط الثاني ضد ليل مما تسبب في نهاية المباراة بالتعادل.

وتعادل دورتموند مع ليل بهدف لكل فريق في مباراة أٌقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا شوط أول جيد ولكن فقدنا السيطرة في الشوط الثاني ولم نعد قادرين على الفوز بالالتحامات ولم نجد المساحات".

وتابع "في الشوط الثاني كنا نفرط في الكرة بسهولة".

وأضاف "في النهاية النتيجة 1-1 وقد انتهى الشوط الأول وفي الإياب يجب أن نلعب كما لعبنا في الشوط الأول وإلا ستكون المباراة صعبة جدا ولكن أنا واثق في قدرتنا على فعل ذلك".

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب ليل.