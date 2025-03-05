مدرب أهلي جدة: نستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

هدف رياض محرز - أهلي جدة أمام الريان القطري

أوضح الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة أن فريقه يستهدف التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

تعرض الريان القطري للخسارة على ملعبه أمام أهلي جدة السعودي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 1-3.

وقال يايسله في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوس: "أهلي جدة فريق يمتلك إمكانات كبيرة ويلعب اللاعبون كفريق واحد وبجدية وبرجولة وهذه خطوة أولى لنا".

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وأضاف: "من دواعي سروري أن أشاهد جهد الفريق داخل أرضية الملعب، أداء مذهل واستحققنا الفوز وحققنا ما نريد أمام الريان ونحن متفائلون جداً في مباراة الإياب".

وتابع "لم نشعر أنها مباراة ذهاب خارج ملعبها بسبب حضور جماهيرنا التي تشكل إضافة لنا، هي إضافة كبيرة في هذه البطولة".

وأتم "هدفنا تحقيق اللقب، ولكن لدينا طريق طويل حتى نتوج به".

وسجل هدفي أهلي جدة في الشوط الأول كل من جالينو ورياض محرز في الدقيقتين 30 و34 بصناعة روبرتو فيرمينو.

بينما سجل روجر جيديش هدف الريان الوحيد في الدقيقة 71.

وعزز أهلي جدة تقدمه في الوقت القاتل بالدقيقة 96 عن طريق فراس البريكان.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أهلي جدة يوم الثلاثاء المقبل.

أهلي جدة دوري أبطال آسيا للنخبة
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