براهيم دياز: أنا هنا لأقدم كل ما لدي من أجل ريال مدريد

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يرى براهيم دياز لاعب ريال مدريد أن التفاصيل الصغيرة هي من تصنع الفارق في دوري أبطال أوروبا.

براهيم دياز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال دياز لشبكة موفيستار عقب المباراة: "اللعب في سانتياجو برنابيو لا يصدق دائما ما أقول ذلك ولكن عندما ترتدي قميص ريال مدريد يجب أن تعطي كل ما لديك".

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وواصل "هدفي كان جيدا ولكن الأمر لم ينته بعد، لا تزال أمامنا مباراة العودة وعلينا أن نعطي كل ما لدينا".

وتابع "كنا متوازنين في المباراة، صحيح أنهم تعادلوا وتراجعنا قليلا ولكن في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد وفي أي لحظة يمكن أن نخدعك".

وشدد "من الجيد أننا فزنا على أرضنا ولكن في الإياب يجب أن نقدم كل ما لدينا، هذه هي بطولة دوري أبطال أوروبا، كل شيء صغير يصنع الفارق وأنا هنا للمساهمة وهذا هو الشيء الوحيد الذي يتعين علي فعله".

وأتم "أنا لأقدم كل ما لدي للفريق وكل ما لدي لهذا النادي".

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب ميتروبوليتانو.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا براهيم دياز
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