أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام سان جيرمان

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء.

ويستعد سان جيرمان لاستضافة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليل الأربعاء.

في حال مشاركة صلاح أمام سان جيرمان سيلعب مباراته رقم 85 مع الريدز أوروبيا ويرتقي للمركز السادس في قائمة أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في البطولات الأوروبية، ليتساوى مع الحارس بيبي رينا.

لو سجل محمد صلاح هدفا أمام سان جيرمان سينفرد بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور.

إذ يتساوى حاليا مع تييري هنري في المركز العاشر برصيد 51 هدفا.

وأسهم صلاح في تسجيل 20 هدفا خلال 30 مباراة بمراحل خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا (سجل 12 وصنع 8)، وهو أكبر عدد للاعب إفريقي في تاريخ المسابقة (أكثر من صامويل إيتو وديدييه دروجبا بفارق هدف واحد).

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 30 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 388 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 241 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.