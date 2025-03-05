خبر في الجول – محمد إسماعيل يقترب من الرحيل عن تدريب إنبي
الأربعاء، 05 مارس 2025 - 11:00
كتب : عمرو نبيل
اقترب محمد إسماعيل مدرب إنبي من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وعلم FilGoal.com وجود رغبة داخل إنبي في إجراء تغيير فني خلال الفترة المقبلة بسبب سوء النتائج.
ودخل إنبي في مفاوضات متقدمة مع حمزة الجمل لإمكانية خلافة إسماعيل حال رحيله عن تدريب الفريق.
وكان إنبي قد خسر من الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
وقاد محمد إسماعيل إنبي في 13 مباراة وخلالها حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة وتعادل 5 وخسر 7 مباريات.
ويحتل إنبي حاليا المركز 17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16.
وسيلعب إنبي خلال المرحلة الثانية من الدوري في مجموعة تفادي الهبوط.
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