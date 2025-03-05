مواعيد مباريات الأربعاء 5 مارس - الأهلي وبيراميدز.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

تختتم اليوم المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات حاسمة في جدول الترتيب.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5 مارس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الأهلي × طلائع الجيش.. 9:00 مساء - أون سبورتس 1.

بتروجت × غزل المحلة.. 9:00 مساء.

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.. 9:00 مساء - أون سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

فيينورد × إنتر.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

باريس سان جيرمان × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

بنفيكا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا ليفربول الدوري المصري الأهلي بيراميدز برشلونة
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