مواعيد مباريات الأربعاء 5 مارس - الأهلي وبيراميدز.. ودوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 05 مارس 2025 - 10:29
كتب : FilGoal
تختتم اليوم المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات حاسمة في جدول الترتيب.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5 مارس والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الأهلي × طلائع الجيش.. 9:00 مساء - أون سبورتس 1.
بتروجت × غزل المحلة.. 9:00 مساء.
بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.. 9:00 مساء - أون سبورتس 2.
دوري أبطال أوروبا
فيينورد × إنتر.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
باريس سان جيرمان × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
بنفيكا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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