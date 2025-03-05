أرتيتا: سعيد لأننا لم نسجل آخر مباراتين.. وهذا هو الفريق الذي أريد رؤيته

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 01:31

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن سعادته بفوز فريقه الكبير على حساب إيندهوفن بسباعية في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أرتيتا برر سعادته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية من أجل اللاعبين لأننا لم نسجل أي هدف في آخر مباراتين، وأن نكون قادرين على تقديم الأداء والأهداف التي سجلناها أمر مثير للإعجاب للغاية".

وخسر أرسنال أمام وست هام بهدف نظيف، قبل التعادل أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي خلال آخر جولتين.

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وأوضح مدرب أرسنال عن رسالة للاعبين شوطي المباراة: "رسالتي كانت بسيطة وهي تسجيل الهدف الرابع".

وأكمل: "قبل أن أقوم بأي تعديلات تكتيكية، قلت أننا بحاجة إلى تسجيل الهدف الرابع، وبعد ذلك ستنتهي المباراة، الرسالة واضحة جدًا."

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أرسنال بنتيجة 3-1، قبل أن يسجل الفريق 4 أهداف خلال الشوط الثاني.

ونجح أرسنال في تسجيل أكبر فوز في التاريخ لفريق في مباراة إقصائية خارج أرضه بدوري أبطال أوروبا وكذلك تلقى إيندهوفن هزيمته الأكبر في تاريخه.

ورد أرتيتا: "هذا هو جمال كرة القدم، حاول أن تبذل قصارى جهدك، لا أحد لديه البطاقة السحرية، والإجابة الصحيحة، لأن هذه لعبة عشوائية للغاية ويمكن أن يحدث أي شيء."

وأضاف: "إنها نتيجة هائلة خارج أرضنا في البطولة التي نحبها، والتي افتقدناها لسنوات عديدة. لذلك اليوم هو ليلة خاصة بالنسبة لنا."

كما أثنى أرتيتا على لاعبيه نوانيري ومايلز لويس سكيلي: "أظهر الثنائي نضجا لا يصدق".

وأتم: "هذا هو الفريق الذي أريد رؤيته، فريق يأخذ زمام المبادرة ويريد إنجاز الأمور".

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