سيميوني: لا نزال أحياء.. ونحتاج لجماهيرنا في الإياب

شدد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على حاجة فريقه لدعم الجماهير خلال مباراة الإياب ضد ريال مدريد.

دييجو سيميوني النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وفاز ريال مدريد على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة لم تكن جيدة لأننا كنا نتطلع للفوز".

وواصل "أترك المباراة ونحن نشعر أن الفريق لعب جيدا، كان بإمكاننا تقديم أفضل وأتيحت لنا فرصتين للفوز، الآن سنواجه خيتافي ثم سنفكر في مباراة الإياب بعدها والتي ستكون على ملعبنا".

وأكمل "جماهيرنا تدفعنا وتعطينا الطاقة ونحن بحاجة إليهم، سنواجه خيتافي ثم سنكون بحاجة لجماهيرنا يوم الأربعاء".

وتابع "هدفاهم كانا المفتاح لحسم المباراة، كان بإمكاننا أن نكون أفضل".

واستمر "سيطرنا على المباراة بشكل كبير وأفضل شيء كان رد فعل الفريق عقب التأخر بهدف مبكر، لقد التزمنا بلعب المباراة التي أردناها وأنهينا الشوط الأول جيدا وبدأنا الثاني بنفس الطريقة، كنا جيدين ولكن بهدفهم بدأت مباراة جديدة وكان هناك مخاطرة استقبال هدف ثاني وكان علينا الاختيار بين المنافسة للتعادل أو إنهاء المباراة بتأخرنا بهدف وحيد".

وشدد "الهدف الثاني أغضبني لأننا كنا نسيطر على المباراة وإحساسنا كان جيدا على عكس الهدف الأول كان سريعا".

وأضاف "لا نزال أحياء ويوم ليلة الأربعاء قد تكون جيدة".

وأتم "الفريق انهار بعد لهدف الثاني، هذا قد يحدث لأن الفريق كان متفوقا والهدف دفعنا للخلف ولكننا أنهينا المباراة بشكل جيد واستقبلنا فرصة واحدة عقبه والتي كانت عن طريق مبابي وفينيسيوس".

وتقام مباراة الإياب على ملعب ميتروبوليتانو يوم الأربعاء المقبل.