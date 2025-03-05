محامي محمد عبد الغني لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك لعدم الحصول على باقي مستحقاته

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:56

كتب : حامد وجدي

محمد عبد الغني - البنك الأهلي

تقدم محمد عبد الغني لاعب البنك الأهلي بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته المالية لدى الأبيض.

وقال أحمد الحفناوي محامي اللاعب لـFilGoal.com: "تعاقد عبد الغني مع الزمالك كان لمدة 5 مواسم وكان ينتهي في 2025 وكان له مستحقات أكثر من مليون و400 ألف جنيه وقت رحيله إلى البنك الأهلي".

وأضاف "بعد ذلك اتفق مع مجلس إدارة الزمالك على إنهاء تعاقده بالتراضي على أن يحصل على مليون و400 ألف جنيه ووقع على الاتفاق حسين لبيب رئيس النادي".

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وأكمل "وينص الاتفاق على حصوله على مستحقاته بنهاية الموسم الماضي 2023-2024 وحتى الآن لم يحصل على هذه الأموال".

وأتم تصريحاته "ولذلك تقدمنا بشكوى ضد الزمالك في اتحاد الكرة للحصول على مستحقاته لدى الزمالك".

وكان محمد عبد الغني انضم لصفوف البنك الأهلي منتصف الموسم الماضي 2023-2024 بعد رحيله عن الزمالك.

ومع البنك الأهلي الموسم الجاري لعب عبد الغني البالغ العمر 31 عاما 7 مباريات هذا الموسم وسجل هدفا.

الزمالك البنك الأهلي محمد عبد الغني
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