أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. ونتمنى عودة الجفالي سريعا

يرى أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك أن الفوز على إنبي يمنح الفريق الثقة خلال الفترة المقبلة.

وتغلب الزمالك على فريق إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

وقال أيمن عبد العزيز عبر المركز الإعلامي: "الفوز على إنبي بداية جيدة، لكنها تأخرت كثير".

وأضاف "كنا حريصين على تحقيق الفوز والسير بخطى جيدة، والفوز يمنح الثقة للفريق خاصة وأن الزمالك كان يسير بشكل جيد في المباريات السابقة".

وتابع أيمن عبد العزيز "جوزيه بيسيرو أكد للاعبين بين الشوطين أنه يريد تكثيف الجزء الهجومي لذلك دفعنا بعبدالله السعيد الذي منحنا الأفضلية في الشوط الثاني خاصة وأنه يمتلك رؤية فنية خاصة".

وشدد "نمتلك لاعبون على مستوى جيد ونحتاج إلى الروح الكبيرة في الفترة المقبلة".

واختتم أيمن عبد العزيز تصريحاته قائلاً:" أحمد الجفالي إضافة قوية للزمالك وتعرضه للإصابة أمر حزين ونتمنى عودته سريعاً للفريق".

ورفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث مع ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

وينتظر الزمالك جدول منافسات الدور الثاني لتحديد ترتيب مواجهاته الثمانية في ذلك الدور.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة مساء الجمعة أمام مودرن سبورت ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.