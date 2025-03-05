قائمة الأهلي - استبعاد الساعي.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام طلائع الجيش

خرج عمر الساعي لاعب الأهلي من قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة 17 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن عمر الساعي خارج قائمة الأهلي لأسباب فنية.

بينما يستمر ظهور المغربي أشرف بنشرقي للمباراة الثالثة على التوالي مع الأحمر.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد رضا - إمام عاشور - كريم وليد - حسين الشحات - محمد عبد الله - أشرف بنشرقي

الهجوم: نيتس جراديشار - وسام أبوعلي

وبذلك تكون قائمة المستبعدين كالآتي:

خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – محمد مجدي "أفشة" – علي معلول – عمر الساعي – كريم فؤاد – طاهر محمد – سمير محمد – مصطفى مخلوف – حمزة عبد الكريم

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.