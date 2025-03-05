بينهم الكرتي ورمضان.. بيراميدز يكشف أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة سيراميكا

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب رباعي الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري.

ويغيب عن بيراميدز كل من رمضان صبحي ووليد الكرتي وأحمد سامي ومحمود مرعي أمام سيراميكا كليوباترا.

وكشف مصطفى المنيري أسباب غياب رباعي الفريق أمام سيراميكا كليوباترا كالآتي:

أحمد سامي - مزق في العضلة الضامة ويحتاج لأسبوع قبل العودة

رمضان صبحي - شد في العضلة الأمامية

محمود مرعي - شد في العضلة الخلفية

وليد الكرتي - آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة

ويحتل بيراميدز المركز الأول في الدوري برصيد 39 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.