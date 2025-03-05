دورتموند يفرط في انتصاره ويتعادل مع ليل

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد ليل

تعادل بروسيا دورتمودن مع ليل بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سيدنال إيدونا بارك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تقدم بروسيا دورتموند عن طريق كريم أديمي في الدقيقة 22 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مستغلا كرة عائدة من الدفاع.

وتعادل ليل في الدقيقة 68 عن طريق هاكون هارادلسون مستغلا تمريرة من جوناثان دافيد لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

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وستقام مباراة الإياب على ملعب ليل يوم الأربعاء المقبل.

وكان دورتموند قد تأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على سبورتنج لشبونة في الملحق بينما وصل ليل إلى دور الـ 16 بشكل مباشر بعد احتلال المركز السابع في المرحلة الأولى.

ليل بروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
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