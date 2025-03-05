دورتموند يفرط في انتصاره ويتعادل مع ليل
الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:41
كتب : FilGoal
تعادل بروسيا دورتمودن مع ليل بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سيدنال إيدونا بارك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
تقدم بروسيا دورتموند عن طريق كريم أديمي في الدقيقة 22 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مستغلا كرة عائدة من الدفاع.
وتعادل ليل في الدقيقة 68 عن طريق هاكون هارادلسون مستغلا تمريرة من جوناثان دافيد لينفرد ويضع الكرة في الشباك.
وستقام مباراة الإياب على ملعب ليل يوم الأربعاء المقبل.
وكان دورتموند قد تأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على سبورتنج لشبونة في الملحق بينما وصل ليل إلى دور الـ 16 بشكل مباشر بعد احتلال المركز السابع في المرحلة الأولى.
نرشح لكم
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح لأول مرة.. فينسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي