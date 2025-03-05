كرة سلة - الزمالك ينتصر على الاتحاد في الشاطبي.. وسبورتنج يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى

انتصر فريق الزمالك في ظهور كورو سيجورا المدير الفني، الأول مع الفريق على الاتحاد في معقل الأخضر بالشاطبي.

وتغلب الزمالك على الاتحاد بنتيجة 101-97 ليلحق بالأخضر الهزيمة الثانية هذا الموسم.

ويقام اللقاء ضمن منافسات الجولة السادسة، ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة ليتقاسم الصدارة مع الأهلي، بينما الاتحاد بات رصيده 10 نقاط في المركز الثالث.

كما ألحق فريق سبورتنج تحت قيادة أشرف توفيق الهزيمة الأولى بالأهلي في مرحلة المجموعات بدوري السلة.

وتغلب سبورتنج على الأهلي بنتيجة 91-86 ليخسر الأهلي مباراته الأولى هذا الموسم في الدوري.

وارتفع رصيد سبورتنج إلى 9 نقاط في المركز الرابع بينما الأهلي يتقاسم الصدارة مع الزمالك بـ 11 نقطة.

وتقام منافسات المجموعات بمشاركة 8 فرق حسمت تأهلها بعد خوض الدور ثمن النهائي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام دورين ذهابا وإيابا وهي مرحلة ترتيبية للفرق الثمانية.

وبعد ذلك يلعب الأول أمام صاحب المركز الثامن، بينما الثاني ضد صاحب المركز السابع وهكذا لباقي المراكز.

وتقام الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي بالنظام الإقصائي.