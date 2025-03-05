الفوز الأكبر تاريخيا.. أرسنال يكتسح إيندهوفن بسباعية في دوري الأبطال

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

أوديجارد - أرسنال

اكتسح أرسنال الإنجليزي مضيفه إيندهوفن الهولندي بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على استاد فيليبس في هولندا.

وبتلك النتيجة اقترب أرسنال من التأهل لربع نهائي الأبطال قبل خوض مواجهة الإياب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وأصبح أرسنال أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 7 أهداف خارج أرضه في مباراة إقصائية.

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ويلتقي أرسنال بعد تأهله أمام الفائز من مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما بهدفين لصالح الملكي على ملعب سانتياجو برنابيو.

تقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق تيمبر برأسية بعد متابعة لكرة عرضية من ديكلان رايس.

وبعد 4 دقائق أضاف نوانيري الهدف الثاني للضيوف بعد متابعة كرة عرضية أرضية من لويس سكيلي.

وفي الدقيقة 32 وسط ارتباك من دفاع إيندهوفن نجح ميكيل ميرينو في تسجيل الهدف الثالث.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق نجح إيندهوفن في تقليص الفارق بعدما تحصل على ضربة جزاء سجلها اللاعب الهولندي نوا لانج في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 3-1.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف أرسنال هدفين في الدقيقتين 47، و48 عن طريق مارتن أودريجارد، وتروسار.

وأضاف أوديجارد هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 73 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس في التعامل معها رغم تسديدها وسط المرمى.

بدأت الجماهير بعد الهدف السادس في ترك الملعب الملعب، وسط استسلام لاعبي إيندهوفن.

وأضاف كالافيوري الهدف السابع في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال 7-1.

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