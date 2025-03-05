قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:13

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري.

ويغيب عن بيراميدز في المباراة 4 لاعبين وهم أحمد سامي ورمضان صبحي ووليد الكرتي ومحمود مرعي للإصابة.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود عبد العاطي - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويحتل بيراميدز المركز الأول في الدوري برصيد 39 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

الدوري المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا رمضان صبحي
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