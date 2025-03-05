قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا
الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:13
كتب : بسام أبو بكر
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري.
ويغيب عن بيراميدز في المباراة 4 لاعبين وهم أحمد سامي ورمضان صبحي ووليد الكرتي ومحمود مرعي للإصابة.
وجاءت القائمة كالآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود عبد العاطي - أحمد توفيق
خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي
ويحتل بيراميدز المركز الأول في الدوري برصيد 39 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.