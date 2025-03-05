كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته والانفراد بالصدارة.. والزمالك يهزم الزهور

واصل فريق رجال الأهلي لكرة اليد انتصاراته في المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري والانفراد بصدارة الترتيب.

وتغلب فريق الأهلي على هليوبوليس ضمن منافسات الجولة الثامنة بنتيجة 31-25.

وانفرد الأهلي بالصدارة برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

أما الزمالك فاستعاد نغمة الانتصارات بالفوز على الزهور بنتيجة 35-25 ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني ليواصل محاولاته في اللحاق بالأهلي المتصدر.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.