كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته والانفراد بالصدارة.. والزمالك يهزم الزهور

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:10

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة يد

واصل فريق رجال الأهلي لكرة اليد انتصاراته في المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري والانفراد بصدارة الترتيب.

وتغلب فريق الأهلي على هليوبوليس ضمن منافسات الجولة الثامنة بنتيجة 31-25.

وانفرد الأهلي بالصدارة برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

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أما الزمالك فاستعاد نغمة الانتصارات بالفوز على الزهور بنتيجة 35-25 ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني ليواصل محاولاته في اللحاق بالأهلي المتصدر.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.

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