كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته والانفراد بالصدارة.. والزمالك يهزم الزهور
الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:10
كتب : محمد سمير
واصل فريق رجال الأهلي لكرة اليد انتصاراته في المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري والانفراد بصدارة الترتيب.
وتغلب فريق الأهلي على هليوبوليس ضمن منافسات الجولة الثامنة بنتيجة 31-25.
وانفرد الأهلي بالصدارة برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.
أما الزمالك فاستعاد نغمة الانتصارات بالفوز على الزهور بنتيجة 35-25 ضمن منافسات الجولة الثامنة.
ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني ليواصل محاولاته في اللحاق بالأهلي المتصدر.
وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.
ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.
ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.