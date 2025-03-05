الذهاب أبيض.. هدف براهيم يقود ريال مدريد للفوز على أتليتكو مدريد في دربي أوروبي

حقق ريال مدريد على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية ريال مدريد في المباراة كل من براهيم دياز ورودريجو، بينما سجل خوليان ألفاريز لأتليتكو مدريد.

الفوز هو الأول لريال مدريد على أتليتكو بعد غياب 4 مباريات، إذ كان الفوز الأخير لريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

وخاض يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد مباراته رقم 100 في البطولات الأوروبية.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة ببراهيم دياز في وسط الملعب بدلا من جود بيلينجهام، بينما قاد أنتوان جريزمان وخوليان ألفاريز هجوم أتليتكو.

فالفيردي أساسي وفينيسيوس يقود ثلاثي هجوم ريال مدريد في الدربي ضد أتليتكو مدريد في #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/MHW2H5GDka — FilGoal (@FilGoal) March 4, 2025

أحداث المباراة

تقدم ريال مدريد مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق رودريجو مستغلا تمريرة من فالفيردي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة في المرمى.

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وأنقذ فالفيردي فرصة التعادل في الدقيقة 26 بعرضية رائعة من سيميوني نحو ألفاريز ولكن النجم الأوروجوياني سبقه إلى الكرة.

وتعادل ألفاريز بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

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وفي الشوط الثاني تقدم ريال مدريد مرة أخرى عن طريق براهيم دياز بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية في الشباك.

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وأهدر خيمينيز فرصة التعادل بتسديدة أمام المرمى ولكنه علت العارضة.

وأهدر مبابي فرصة تسجيل هدفا قاتلا لريال مدريد في الدقيقة 90 بعدما انفرد برفقة فينيسيوس ولكنه مررها نحو اللاعب البرازيلي بطريقة خاطئة ليسبه مدافع أتليتكو.

وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب ميتروبوليتانو.