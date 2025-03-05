الذهاب أبيض.. هدف براهيم يقود ريال مدريد للفوز على أتليتكو مدريد في دربي أوروبي

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

حقق ريال مدريد على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية ريال مدريد في المباراة كل من براهيم دياز ورودريجو، بينما سجل خوليان ألفاريز لأتليتكو مدريد.

الفوز هو الأول لريال مدريد على أتليتكو بعد غياب 4 مباريات، إذ كان الفوز الأخير لريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

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وخاض يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد مباراته رقم 100 في البطولات الأوروبية.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة ببراهيم دياز في وسط الملعب بدلا من جود بيلينجهام، بينما قاد أنتوان جريزمان وخوليان ألفاريز هجوم أتليتكو.

أحداث المباراة

تقدم ريال مدريد مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق رودريجو مستغلا تمريرة من فالفيردي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة في المرمى.

وأنقذ فالفيردي فرصة التعادل في الدقيقة 26 بعرضية رائعة من سيميوني نحو ألفاريز ولكن النجم الأوروجوياني سبقه إلى الكرة.

وتعادل ألفاريز بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني تقدم ريال مدريد مرة أخرى عن طريق براهيم دياز بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية في الشباك.

وأهدر خيمينيز فرصة التعادل بتسديدة أمام المرمى ولكنه علت العارضة.

وأهدر مبابي فرصة تسجيل هدفا قاتلا لريال مدريد في الدقيقة 90 بعدما انفرد برفقة فينيسيوس ولكنه مررها نحو اللاعب البرازيلي بطريقة خاطئة ليسبه مدافع أتليتكو.

وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب ميتروبوليتانو.

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