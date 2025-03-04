الثانية للأحمر.. طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة 17 من الدوري المصري.

ويدير طارق مجدي مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والتي تقام في استاد القاهرة، ويعاونه كل من أحمد لطفي وشهاب راشد، ومحمود رشدي حكما رابعا.

وعبد العزيز السيد للفيديو ويعاونه علاء صبري.

وتعد المباراة هي الثانية لطارق مجدي مع الأهلي هذا الموسم، بعدما أدار لقاء مودرن سبورت والأهلي وفاز الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

بينما هي المباراة الثالثة له هذا الموسم مع طلائع الجيش، بعد مباراة المصري وخسرها الطلائع 2-0، والثانية ضد الزمالك وانتهت بالتعادل 2-2.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

أما مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا يديرها أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح، وسيد منير حكما رابعا.

ومحمد الشناوي للفيديو ويعاونه وليد عبد الرازق.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في الدوري برصيد 39 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

ويدير مباراة بتروجت ضد غزل المحلة إبراهيم محمد، ويعاونه كل من عماد العقاد وعمرو جمعة، وعمرو رمضان حكما رابعا.

وصبري العمراوي للفيديو ويعاونه أحمد توفيق.

ويحتل بتروجت المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.