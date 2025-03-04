مؤتمر بيسيرو: حققنا فوزا مستحقا أمام إنبي.. وهذا سبب الظهور بشكل مختلف في الشوط الأول

يرى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك أن الانتصار على إنبي كان مستحقا بعد الأداء الذي ظهر به الفريق.

وتغلب الزمالك على فريق إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

وكشف جوزيه بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "حققنا فوزا مستحقا ولم نسمح للخصم بصناعة الفرص".

وأوضح "لم يكن هناك ربط جيد في الشوط الأول في وسط الملعب بسبب طريقة اللعب مع اختلاف اللاعبين".

وشدد بيسيرو "لم نحصل على الوقت الكافي للتدريب على الخطة التي نريد اللعب بها، اللاعبون الذين بدأوا اللقاء أغلبهم أجنحة وأعتقد أن ذلك سبب الظهور بهذا الشكل في الشوط الأول".

واختتم بيسيرو تصريحاته "قررنا التغيير في الشوط الثاني ونجح الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر في تنفيذ الأمر بشكل جيد".

ورفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث مع ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

وينتظر الزمالك جدول منافسات الدور الثاني لتحديد ترتيب مواجهاته الثمانية في ذلك الدور.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة مساء الجمعة أمام مودرن سبورت ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.