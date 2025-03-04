خبر في في الجول - الإسماعيلي يتفق مع تامر مصطفى على تدريب الفريق

توصل الإسماعيلي لاتفاق مع تامر مصطفى لتولي تدريب الفريق.

وكان عماد سليمان قد تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل حمد إبراهيم.

وتعادل الإسماعيلي مع زد بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الإسماعيلي قد اتفقت مع تامر مصطفى على تولي تدريب الفريق خلال المرحلة الثانية من الدوري.

التجربة الأخيرة لتامر مصطفى كانت في الموسم الماضي برفقة مودرن سبورت.

ولعب مودرن 15 مباراة تحت قيادة تامر مصطفى وخلالها فاز الفريق في 3 وخسر 3 وتعادل في 9 مباريات.

لإسماعيلي وصل إلى النقطة 14 في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن إنبي صاحب المركز الـ17 والذي خسر من الزمالك.

ويتأهل أول 9 فرق ضمن المجموعة الأولى التي تنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا للأندية.

بينما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على الهروب من الهبوط.