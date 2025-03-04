الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الثلاثي الجفالي ومنسي وعبد المجيد أمام إنبي

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 23:30

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد الجفالي - الزمالك ضد إنبي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك تفاصيل إصابة الثلاثي أحمد الجفالي وناصر منسي وحسام عبد المجيد خلال مواجهة إنبي.

أحمد الجفالي

النادي : الزمالك

حسام عبد المجيد

النادي : الزمالك

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتغلب الزمالك على فريق إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك للمركز الإعلامي: "أحمد الجفالي شعر بآلام في العضلة الخلفية وسيخضع لفحص طبي وآشعة لتحديد حجم الإصابة وموعد عودته للتدريبات".

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وتابع "ناصر منسي يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحص طبي لتحديد حجم الإصابة".

واختتم تصريحاته "حسام عبد المجيد شعر بإجهاد ولذلك تمت إراحته بعد الشوط الأول واستبداله".

ورفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث مع ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

وينتظر الزمالك جدول منافسات الدور الثاني لتحديد ترتيب مواجهاته الثمانية في ذلك الدور.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة مساء الجمعة أمام مودرن سبورت ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

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