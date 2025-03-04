سيناريوهات الدوري.. 4 فرق في صراع على مقعدين.. ومنافس الأهلي يملك مصيره

تختتم يوم الأربعاء منافسات الجولة الـ17 والدور الأول من مسابقة الدوري المصري موسم 2024 - 2025.

يلتقي الأهلي أمام طلائع الجيش، فيما يواجه بتروجت منافسه غزل المحلة.

وتحسم المباراتين موقف المنافسة على المقعدين الباقيين بعد ضمان 7 فرق تأهلها إلى مجموعة البطولة للمنافسة على اللقب.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد (17 جولة)، على أن يتأهل أول 9 فرق إلى مجموعة البطولة لتحديد بطل الدوري والمتأهلين إلى البطولات الإفريقية، فيما تخوض الفرق التسعة الأخرى منافسة في المجموعة الثانية للبقاء والهروب من الهبوط.

ويهبط هذا الموسم فريقين إلى دور المحترفين.

وضمنت 7 فرق تأهلها إلى مجموعة البطولة وهم بيراميدز، والأهلي، والزمالك، والمصري، والبنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، وفاركو.

فيما تأكد خوض 7 فرق مجموعة الهبوط وهم: مودرن سبورت، وإنبي، والإسماعيلي، وغزل المحلة، والجونة، والاتحاد السكندري، وسموحة.

وتتنافس 4 فرق على مقعدين فقط، وهم:

8 - حرس الحدود 22 نقطة من 17 مباراة (سجل 17، استقبل 19، الفارق -2)

9 - زد 21 نقطة من 17 مباراة (سجل 15، استقبل 13، الفارق 2)

10 - طلائع الجيش 21 نقطة من 16 مباراة (سجل 13، استقبل 16، الفارق -3) وينتظر مواجهة أمام الأهلي

12 - بتروجيت 19 نقطة من 16 مباراة (سجل 15، استقبل 17، الفارق -2) وينتظره مواجهة أمام غزل المحلة.

فرص حرس الحدود:

أنهى حرس الحدود مبارياته في الدور الأول.

ويتابع حرس الحدود مباراتي طلائع الجيش أمام الأهلي وبتروجت أمام غزل المحلة.

الحرس يأمل في تعادل أو خسارة أحد الفريقين (بتروجت/ طلائع الجيش) ليصعد رسميا ضمن التسعة المتأهلين في مجموعة البطولة.

فرص زد:

أصبحت فرص زد أصعب بعد التعادل أمام الإسماعيلي بهدفين لكل فريق.

زد يأمل في خسارة طلائع الجيش، وتعادل أو خسارة بتروجت من أجل التأهل في المركز التاسع ضمن مجموعة البطولة.

فرص طلائع الجيش:

طلائع الجيش ينتظره مواجهة صعبة أمام الأهلي.

ويكفي طلائع الجيش الفوز للتأهل رسميا دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

كما يكفي طلائع الجيش التعادل أمام الأهلي، بشرط تعادل أو خسارة بتروجت أمام غزل المحلة.

فرص بتروجت:

ينتظر بتروجت مواجهة قوية أمام غزل المحلة.

الفريق البترولي يسعى للفوز أمام المحلة ليتأهل بشرط تعادل أو خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي.