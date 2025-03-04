في انتظار بتروجت والجيش.. تعادل قاتل مع الإسماعيلي يُعلق موقف زد في الدوري

تعادل زد مع ضيفه الإسماعيلي بهدفين لكل فريق في الجولة 17 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وأنهى زد المرحلة الأولى من الدوري ورصيده 21 نقطة في المركز التاسع، لكن تأهله ضمن المجموعة الأولى في المرحلة الثانية من المسابقة لم يُحسم حتى الآن.

ثنائية زد سجلها مصطفى سعد وعلي جمال، وسجل للإسماعيلي محمد خطاري ومروان حمدي.

وحصل محمد خطاري لاعب الإسماعيلي على جائزة رجل المباراة.

ولا يزال زد ينتظر كل من طلائع الجيش صاحب المركز العاشر بـ21 نقطة أيضا والذي سيلعب ضد الأهلي.

وأيضا بتروجت صاحب المركز الـ12 برصيد 19 نقطة والذي سيلعب ضد غزل المحلة.

أما الإسماعيلي وصل إلى النقطة 14 في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن إنبي صاحب المركز الـ17 والذي خسر من الزمالك.

ويتأهل أول 9 فرق ضمن المجموعة الأولى التي تنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا للأندية.

بينما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على الهروب من الهبوط.

تقدم زد في الدقيقة 28 بهدف سجله مصطفى سعد بعد توغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة أرضية لم يستطع الحارس كمال السيد التصدي لها.

قبل أن يتعادل الإسماعيلي في الدقيقة 35 بهدف عن طريق اللاعب الشاب محمد خطاري بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

ورفض الإسماعيلي أن يخرج من الشوط الأول بنتيجة التعادل وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 39 عن طريق مروان حمدي بمتابعة لتمريرة إيريك تراوري.

في الشوط الثاني نجح زد في تسجيل التعادل بضربة رأسية من المدافع علي جمال في الدقيقة 76.

وحصل زد على ركلة جزاء في الدقيقة 84 بعد سقوط مصطفى سعد إثر تدخل دفاع الإسماعيلي معه، لكن الحكم بعد مراجعة الحالة في الفيديو قرر إلغاء ركلة الجزاء.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.