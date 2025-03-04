انتصار بيسيرو الأول.. الزمالك يهزم إنبي بثلاثية واستمرار تألق ناصر منسي

حقق الزمالك انتصاره الأول تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد الفوز على إنبي في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

وتغلب الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري بالمباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 53 قبل أن يعزز ناصر منسي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 66، واختتم السعيد التهديف في الدقيقة 94 بهدف ثالث.

التشكيل

دفع جوزيه بيسيرو بالتونسي أحمد الجفالي في التشكيل الأساسي لأول مرة.

وتم استبدال الجفالي مبكرا في الدقيقة 27 بسبب الإصابة وشارك محمد حمدي بدلا منه.

وكان بيسيرو قد دفع بناصر ماهر في التشكيل الأساسي أيضا بينما جلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

🔴 تشكيل الزمالك - الجفالي أساسي لأول مرة والسعيد على دكة البدلاء أمام إنبي pic.twitter.com/Q71AnJ2cPA — FilGoal (@FilGoal) March 4, 2025

فوز بيسيرو الأول

بعد سلسلة من التعادلات بنتيجة واحدة 1-1، نجح جوزيه بيسيرو في تسجيل الانتصار الأول.

وتغلب الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث.

وحقق الزمالك تحت قيادة بيسيرو 6 نقاط من أربع مباريات.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول متكافئا بين الفريقين مع سيطرة نسبية للزمالك على الكرة.

وتألق ناصر منسي في العشر دقائق الأولى بتسديدتين خطيرتين ولكن مرت بسلام على إنبي.

وتعرض مصطفى شكشك للإصابة في الدقيقة 21 ليشارك خالد أحمد حسن بدلا منه.

وبعد أقل من ست دقائق اضطر الزمالك لاستبدال أحمد الجفالي بسبب الإصابة وشارك محمد حمدي بدلا منه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتألق عبد الرحمن سمير في الدقيقة 49 لتسديدة نبيل عماد مع مطالبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بسبب لمسة يد على مداعف الفريق البترولي.

وبعد العود لتقنية الفيديو احتسب محمود البنا ركلة الجزاء، ونجح عبد الله السعيد في التسجيل بالدقيقة 53.

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جووووول.. عبد الله السعيد يفتتح التسجيل للزمالك في إنبي من ركلة جزاء pic.twitter.com/yWVhsaA1vG — ON Sport (@ONTimeSports) March 4, 2025

وعزز ناصر منسي التقدم بتحويل عرضية محمود بنتايك برأسية إلى داخل شباك إنبي.

وأتم السعيد أهداف اللقاء عندما سجل الثالث في الدقيقة 94 بعد صناعة من سيف فاروق جعفر الذي شارك للمرة الأولى هذا الموسم.

المساهمة الثامنة

سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك الأول والثالث في شباك إنبي من ركلة جزاء ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

ووصل عبد الله السعيد إلى المساهمة الثامنة هذا الموسم في مختلف المسابقات بعد أن سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ورفع السعيد رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم بالإضافة لصناعة هدفين آخرين.

وعزز عبد الله السعيد رقمه كثالث هدافين الدوري المصري تاريخيا بعدما رفع رصيده إلى 133 هدفا.

ويواصل السعيد مطاردة حسام حسن صاحب المركز الثاني بـ 168 هدفا.

الرأسية السادسة

واصل ناصر منسي مهاجم الزمالك تسجيل الأهداف مع فريقه في الدوري المصري.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الثاني أمام إنبي، في الدقيقة 66 من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 17 من الدوري المصري.

وجاء هدف ناصر منسي بضربة رأسية بعد عرضية من الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

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جووووول.. ناصر منسي يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك إنبي من رأسية pic.twitter.com/3xn2RlZnuI — ON Sport (@ONTimeSports) March 4, 2025

وارتفع رصيد ناصر منسي إلى الهدف رقم 8 في الدوري المصري هذا الموسم في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة بعد إمام عاشور لاعب الأهلي الذي يمتلك 9 أهداف.

ويعد الهدف هو السادس لناصر منسي بضربة رأسية في الدوري هذا الموسم، بعدما سجل أمام البنك الأهلي والجونة والاتحاد وغزل المحلة وزد وإنبي.