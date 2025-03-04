بهدف من خطأ قاتل.. الاتحاد السكندري إلى مجموعة الهبوط بالخسارة أمام سموحة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

سقط الاتحاد السكندري أمام سموحة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد مصطفى البدري في الدقيقة 68 بعد سقوط الكرة من حارس الاتحاد المهدي سليمان.

وبتلك النتيجة تأكد بشكل رسمي خوض الاتحاد السكندري مباريات الدور الثاني في مجموعة الهبوط.

أخبار متعلقة:
تشكيل دربي الإسكندرية - يوسف نبيه أساسي مع الاتحاد.. والبدري يقود هجوم سموحة خبر في الجول – مكافأة فورية من كامل أبو علي للاعبي المصري بعد لقاء سموحة الظهور الأول لـ بوجلبان.. المصري يحقق الفوز الأكبر ويطيح بـ سموحة إلى مجموعة الهبوط

وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 18 نقطة في المركز الـ13 من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 7 مواجهات.

أما سموحة فارتقى إلى المركز الـ11 برصيد 20 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة 9 مباريات.

وكان سموحة فقد أمله في التأهل في الجولة قبل الأخيرة للدور الأول من بطولة الدوري.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد (17 جولة)، على أن يتأهل أول 9 فرق إلى مجموعة البطولة لتحديد بطل الدوري والمتأهلين إلى البطولات الإفريقية، فيما تخوض الفرق التسعة الأخرى منافسة في المجموعة الثانية للبقاء والهروب من الهبوط.

ويهبط هذا الموسم فريقين إلى دور المحترفين.

وضمنت 7 فرق تأهلها إلى مجموعة البطولة وهم بيراميدز، والأهلي، والزمالك، والمصري، والبنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، وفاركو.

فيما تأكد خوض 7 فرق مجموعة الهبوط وهم: مودرن سبورت، وإنبي، والإسماعيلي، وغزل المحلة، والجونة، والاتحاد السكندري، وسموحة.

وتتنافس 4 فرق على مقعدين فقط، وهم:

8 - حرس الحدود 22 نقطة من 17 مباراة

9 - زد 21 نقطة من 17 مباراة

10 - طلائع الجيش 21 نقطة من 16 مباراة وينتظر مواجهة أمام الأهلي

12 - بتروجيت 19 نقطة من 16 مباراة وينتظره مواجهة أمام غزل المحلة.

الاتحاد السكندري سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
محامي محمد عبد الغني لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك لعدم الحصول على باقي مستحقاته أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. ونتمنى عودة الجفالي سريعا قائمة الأهلي - استبعاد الساعي.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام طلائع الجيش بينهم الكرتي ورمضان.. بيراميدز يكشف أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة سيراميكا قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا الثانية للأحمر.. طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش مؤتمر بيسيرو: حققنا فوزا مستحقا أمام إنبي.. وهذا سبب الظهور بشكل مختلف في الشوط الأول خبر في في الجول - الإسماعيلي يتفق مع تامر مصطفى على تدريب الفريق
أخر الأخبار
محامي محمد عبد الغني لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك لعدم الحصول على باقي مستحقاته 6 دقيقة | الدوري المصري
أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. ونتمنى عودة الجفالي سريعا 8 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استبعاد الساعي.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام طلائع الجيش 15 دقيقة | الدوري المصري
بينهم الكرتي ورمضان.. بيراميدز يكشف أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة سيراميكا 21 دقيقة | الدوري المصري
دورتموند يفرط في انتصاره ويتعادل مع ليل 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الزمالك ينتصر على الاتحاد في الشاطبي.. وسبورتنج يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى 32 دقيقة | كرة سلة
الفوز الأكبر تاريخيا.. أرسنال يكتسح إيندهوفن بسباعية في دوري الأبطال 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي