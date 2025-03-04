بهدف من خطأ قاتل.. الاتحاد السكندري إلى مجموعة الهبوط بالخسارة أمام سموحة

سقط الاتحاد السكندري أمام سموحة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد مصطفى البدري في الدقيقة 68 بعد سقوط الكرة من حارس الاتحاد المهدي سليمان.

وبتلك النتيجة تأكد بشكل رسمي خوض الاتحاد السكندري مباريات الدور الثاني في مجموعة الهبوط.

وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 18 نقطة في المركز الـ13 من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 7 مواجهات.

أما سموحة فارتقى إلى المركز الـ11 برصيد 20 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة 9 مباريات.

وكان سموحة فقد أمله في التأهل في الجولة قبل الأخيرة للدور الأول من بطولة الدوري.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد (17 جولة)، على أن يتأهل أول 9 فرق إلى مجموعة البطولة لتحديد بطل الدوري والمتأهلين إلى البطولات الإفريقية، فيما تخوض الفرق التسعة الأخرى منافسة في المجموعة الثانية للبقاء والهروب من الهبوط.

ويهبط هذا الموسم فريقين إلى دور المحترفين.

وضمنت 7 فرق تأهلها إلى مجموعة البطولة وهم بيراميدز، والأهلي، والزمالك، والمصري، والبنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، وفاركو.

فيما تأكد خوض 7 فرق مجموعة الهبوط وهم: مودرن سبورت، وإنبي، والإسماعيلي، وغزل المحلة، والجونة، والاتحاد السكندري، وسموحة.

وتتنافس 4 فرق على مقعدين فقط، وهم:

8 - حرس الحدود 22 نقطة من 17 مباراة

9 - زد 21 نقطة من 17 مباراة

10 - طلائع الجيش 21 نقطة من 16 مباراة وينتظر مواجهة أمام الأهلي

12 - بتروجيت 19 نقطة من 16 مباراة وينتظره مواجهة أمام غزل المحلة.