المساهمة الثامنة هذا الموسم.. السعيد يسجل في إنبي ويرفع رصيده لـ 133 هدفا بالدوري

سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك في شباك إنبي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

ووصل عبد الله السعيد إلى المساهمة الثامنة هذا الموسم في مختلف المسابقات بعد أن سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ورفع السعيد رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم بالإضافة لصناعة هدفين آخرين.

وعزز عبد الله السعيد رقمه كثالث هدافين الدوري المصري تاريخيا بعدما رفع رصيده إلى 133 هدفا.

video:1

جووووول.. عبد الله السعيد يفتتح التسجيل للزمالك في إنبي من ركلة جزاء pic.twitter.com/yWVhsaA1vG — ON Sport (@ONTimeSports) March 4, 2025

ويواصل السعيد مطاردة حسام حسن صاحب المركز الثاني بـ 168 هدفا.

وشارك عبد الله في مباراة إنبي كبديل مع انطلاق الشوط الثاني.

ودفع جوزيه بيسيرو بالسعيد قبل انطلاق الشوط الثاني بدلا من حسام عبد المجيد.

وشارك عبد الله في المباراة رقم 14 له بالدوري هذا الموسم من أصل 17 خاضهم الفريق.