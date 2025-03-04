المساهمة الثامنة هذا الموسم.. السعيد يسجل في إنبي ويرفع رصيده لـ 133 هدفا بالدوري

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

احتفال الزمالك بهدف عبد الله السعيد أمام إنبي

سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك في شباك إنبي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

ووصل عبد الله السعيد إلى المساهمة الثامنة هذا الموسم في مختلف المسابقات بعد أن سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ورفع السعيد رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم بالإضافة لصناعة هدفين آخرين.

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وعزز عبد الله السعيد رقمه كثالث هدافين الدوري المصري تاريخيا بعدما رفع رصيده إلى 133 هدفا.

ويواصل السعيد مطاردة حسام حسن صاحب المركز الثاني بـ 168 هدفا.

وشارك عبد الله في مباراة إنبي كبديل مع انطلاق الشوط الثاني.

ودفع جوزيه بيسيرو بالسعيد قبل انطلاق الشوط الثاني بدلا من حسام عبد المجيد.

وشارك عبد الله في المباراة رقم 14 له بالدوري هذا الموسم من أصل 17 خاضهم الفريق.

الزمالك عبد الله السعيد الدوري المصري
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