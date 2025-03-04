في غياب تريزيجيه.. الريان يخسر أمام أهلي جدة في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 22:08

كتب : FilGoal

هدف رياض محرز - أهلي جدة أمام الريان القطري

تعرض الريان القطري للخسارة على ملعبه أمام أهلي جدة السعودي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر الريان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد قبل أسبوع من مباراة الإياب المقرر إقامتها في جدة.

وشهد اللقاء غياب محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل المباراة.

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ومن المتوقع أن يصبح تريزيجيه جاهزا لمباراة الإياب.

وسجل هدفي أهلي جدة في الشوط الأول كل من جالينو ورياض محرز في الدقيقتين 30 و34 بصناعة روبرتو فيرمينو.

بينما سجل روجر جيديش هدف الريان الوحيد في الدقيقة 71.

وعزز أهلي جدة تقدمه في الوقت القاتل بالدقيقة 96 عن طريق فراس البريكان.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أهلي جدة يوم الثلاثاء المقبل.

دوري أبطال آسيا الريان أهلي جدة
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