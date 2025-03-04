مؤتمر سلوت: باريس من أقوى فرق أوروبا.. وجاكبو شعر بالألم من جديد

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 22:02

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - أرني سلوت

يرى أرني سلوت إن باريس سان جيرمان واحد من أقوى الفرق في أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان غدا الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "باريس سات جيرمان واحد من أفضل الفرق التي قد تواجهها وكان بالإمكان أن نلعب ضدهم أيضا في النظام الماضي، كلا الفريقين سجلا العديد من الأهداف هذا الموسم وأفكارهما متشابهة ويحبان الاحتفاظ بالكرة".

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وواصل "جاكبو كان قريبا من العودة للجاهزية ولكنه للأسف اضطر للتصدي لكرة وشعر بالألم من جديد، أخذناه معنا لنفحصه غدا ما إذا كان قادرا على التواجد بالقائمة".

وأكمل "ديمبيلي؟ لويس إنريكي قام بالكثير من الأشياء الجيدة وأعتقد أنه سعيد بذلك وليس فقط على مستوى الفريق ولكن الأداء الفردي، جودة ديمبيلي مبهرة ومن الواضح أن لويس إنريكي قام بعمل رائع، لقد وصل بالفعل لنصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي".

وتابع "أقيم الدوري الإنجليزي كدوري مرتفع المستوى، لقد واجهت عدة فرق فرنسية وكان الأمر واضحا، لقد قامت الفرق الفرنسية بعمل رائع خلال الفترة والمنتخب من الأفضل في العالم وبالطبع باريس سان جيرمان يستحق المدح على ما يقدمه".

وأردف "قرأت تصريح لويس إنريكي يقول إن لدينا ثلاثة لاعبين سريعين في الأمام ولكن لديهم ديمبيلي وباركولا وكفارتسخيليا وهم ليسوا بطيئين أيضا".

وأَضاف "يجب أن نظهر أفضل أداء لنا في كل جزء من المباراة، من الصعب أن يكون الاستحواز كبيرا لنا ضد سان جيرمان، لقد رأيتهم ضد أرسنال لم يكونوا بنفس قوتهم التي ظهرت في آخر 10 أو 15 مباراة، ويجب أن نظهر أفضل نسخة من أنفسنا".

وأتم "من الصعب على طريقة لعبهم قبل المباراة، وإن كانوا سيتحكمون في المباراة ولكن سيكون علينا الدفاع مثل مباراة مانشستر سيتي".

ليفربول تأهل بشكل مباشر لدور الـ 16 بعد احتلال صدارة المرحلة الأولى، بينما تأهل باريس سان جيرمان عبر الملحق عقب الفوز على بريست.

ليفربول أرني سلوت دوري أبطال أوروبا
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